गाड़ी में गाय को उठाकर ले जा रहा था शख्स, पीछे लगा दी सांड ने दौड़ और फिर... देखें Viral Video

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, एक चाय की दुकान का मालिक मुनिनदीराजा इलाके में रहता है. उन्होंने मांजामलाई के साथ लक्ष्मी को पाला. दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड हो गया था. हालाँकि, आर्थिक तंगी के कारण, उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी. यह घटना उस समय हुई जब नया मालिक लक्ष्मी को ले जा रहा था.

देखें Viral Video:

This is the best story you will watch in the Internet.



A farmer near Madurai sold the cow Lakshmi to a farm. Her companion, the bull Manjamalai runs behind the vehicle and tries hard to rescue her.

Do you know what happened then? #Sharedpic.twitter.com/XfUffUMl76