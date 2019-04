खेत के मालिक ने किसान से कहा- 'जला दो घासफूस...' अंदर खेल रहे थे 5 शेर के बच्चे और फिर...

एक चौंकाने वाली घटना के तहत महाराष्ट्र में कृषि मजदूरों द्वारा गन्ने के खेत में घासफूस में आग लगा दिये जाने पर तेंदुए के पांच शावक मर गये. मजदूरों को वहां इन शावकों के होने का पता नहीं था. पुलिस ने बताया कि पुणे में जून्नार तहसी के अवासारी गांव में बुधवार को गन्ने के खेत में तेंदुए के पांच शावक मृत मिले. सभी महज तीन हफ्ते के थे.

एक मजदूर ने कहा, 'हम फसल काटने गये थे. खेत मालिक ने हमसे खेत के घासफूस को जला देने को कहा और हमने वही किया. हमें पता ही नहीं था कि वहां तेंदुए के शावक हैं.' मानचार थाने के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि कम से कम तीन हफ्ते पहले ही गन्ने के इस खेत में इन शावकों का जन्म हुआ था.

Maharashtra: 5 leopard cubs were found dead in a sugarcane farm in Awasari village near Junnar tehsil of Pune today. Workes say, "We had come here to cut the harvest. Owner told us to burn the trash on field, we didn't know the cubs were there. A woman spotted them later&told us" pic.twitter.com/fSQccuJSoq