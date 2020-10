68 साल की महिला साड़ी पहनकर चढ़ गई पहाड़ी पर, ऊपर पहुंची तो लोग बजाने लगे सीटियां - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि 68 वर्षीय महिला ने साड़ी पहनी हुई है. साड़ी में पहाड़ चढ़ना काफी मुश्किल होता है. लेकिन उनको देखकर यह बहुत आसान लग रहा था. जैसे ही वो किले के अंदर पहुंचीं तो लोग तालियां और सीटियां मारने लगे. वहां मौजूद लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया. कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड भी किया, जिसको ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है.

वीडियो को महाराष्ट्र सूचना केंद्र के उप निदेशक दयानंद कांबले ने ट्विटर पर पोस्ट किया था. उन्होंने क्लिप साझा करते हुए लिखा, 'जहां चाह वहां राह... 'माऊली' को बड़ा सैल्यूट.'

देखें Video:

If there is a will there's a way....



Look at this 70 year old mountaineer, salute to this "माऊली" #जयमहाराष्ट्रpic.twitter.com/lVpETjQJ8u