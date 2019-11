नदी में पानी पी रहे थे हिरन, नीचे से अचानक आया अजगर और हवा में उछलकर किया Attack, देखें VIDEO

जंगल में जानवरों के बीच मुठभेड़ एक समय में डरावनी लगती है तो कभी मंत्रमुग्ध कर देनी वाली होती है. ऐसा ही एक जंग अजगर (Python) और हिरन (deer) के बीच देखी गई, जिसमें अजगर ने बड़े ही शातिर अंदाज में अटैक किया. उसने हिरन को जकड़ लिया और अपना शिकार बना लिया. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) ने ट्विटर पर शेयर किया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि दलदल में हिरण का एक झुंड पानी पी रहा है. उसी वक्त एक अजगर उछलते हुए आता है और हिरण की गर्दन को अपने मुंह से पकड़ लेता है. इतना देख बाकी हिरन भाग निकलते हैं. वो हिरण को पूरी तरह पकड़ लेता है और शिकार बना लेता है.

देखें VIDEO:

One of the clip from E surveillance Video of Central Chanda Division from Maharashtra. When pythons kill prey, they use a kind of ambush technique by jumping & striking the prey, grabbing it with their teeth in around 50 milliseconds only. ( Humans take 200ms to blink an eye). pic.twitter.com/e0jPrz1hVx