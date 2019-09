महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी को बताया 'फादर ऑफ कंट्री', लोग बोले- 'ऐसा कब हुआ...'

महाराष्‍ट्र के मुख्यमंत्री (Maharashtra CM) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की पत्‍नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) उन हजारों लोगों में शामिल थीं जिन्‍होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को उनके 69वें जन्‍मदिन पर बधाई दी थी.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने बेटी के साथ किया दीपिका के गाने पर डांस, वायरल हुआ VIDEO

अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी को बधाई दी और ट्वीट करते हुए लिखा, "हमारे फादर ऑफ कंट्री नरेंद्र मोदी जी को जन्‍मदिन की शुभकामनाएं, जो हमें लगातार समाज की बेहतरी की खातिर काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं." अमृता ने ट्वीट के साथ #HappyBirthdayPM और #happybirthdaynarendramodi भी लिखा.

ये भी पढ़ें: Video : सुरक्षाकर्मी करते रहे मिन्नतें, लेकिन नहीं मानीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता

Wishing the Father of our Country @narendramodi ji a very Happy Birthday - who inspires us to work relentlessly towards the betterment of the society ! #HappyBDayPMModiJi #HappyBdayPMModi #HappyBirthdayPM #happybirthdaynarendramodi pic.twitter.com/Ji2OMDmRSm

हालांकि मुख्‍यमंत्री की पत्‍नी अपने इस ट्वीट को लेकर इंटरनेट पर ट्रोल हो गईं हैं. दरअसल, उन्‍होंने पीएम मोदी को फादर ऑफ कंट्री कहा और लोगों को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई. कई ट्विटर यूजर्स ने अमृता को याद दिलाया कि राष्ट्रपिता और कोई नहीं बल्‍कि महात्‍मा गांधी हैं.

ये भी पढ़ें: सीएम फडणवीस की पत्नी के 'कॉन्सर्ट' के टिकट बेचने की जिम्मेदारी पुलिस पर! कांग्रेस ने मांगा जवाब

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पीए मोदी कब और कैसे राष्ट्रपिता बन गए. समाज का क्‍या भला हुआ है जबकि बेरोजागारी ऐसे बढ़ रही है जैसे कि पहले कभी नहीं बढ़ी और जबकि अर्थव्‍यवस्‍था मंदी के दौर से गुजर रही है.

Father of nation is Mahatma Gandhi and now this father of country is new???????? When did PM Modi become father of country and how?? what betterment of society really happened now with unemployment rising like never before and with economy facing slowdown????https://t.co/jLIW79vTYR