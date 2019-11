सुप्रिया सुले ने लगाया अजित पवार को गले तो बीच में आ गया माइक, फिर हुआ कुछ ऐसा... देखें Video

Maharashtra Election News: महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार को सुबह आरंभ होने पर सभी की नजरें राकांपा नेता अजित पवार (Ajit Pawar) पर टिकी हुई थीं जिन्होंने पार्टी से विद्रोह कर सरकार बनाने के लिए भाजपा को समर्थन देकर हैरान कर दिया था, लेकिन मंगलवार को उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया. अजित पवार ने जैसे ही बुधवार को सुबह विधान भवन के परिसर में प्रवेश किया तो उनकी चचेरी बहन और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने उन्हें गले लगाया. लेकिन बीच में माइक आ गया. जैसे ही माइक नीचे गिरा तो सुप्रिया सुले ने झुककर रिपोर्टर की मदद की. इसी बीच खबरें आने लगीं कि सुप्रिया सुले ने अजित पवार के पैर छुए. लेकिन वो अजित पवार के पैर छूने के लिए नहीं, बल्कि माइक उठाने के लिए झुकी थीं.

