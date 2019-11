Maharashtra Govt Formation: SC के आदेश के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #FloorTest, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

महाराष्ट्र में सरकार (Maharashtra Government) के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्विटर (Twitter) पर #FloorTest ट्रेंड कर रहा है और कई लोग इसे लेकर मजेदार मीम्स (Memes) और जोक्स शेयर कर रहे हैं. आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में कहा है कि, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट है और कोर्ट और संसदीय कार्यवाही के बीच बाउंड्री की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो और यह सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा.

इसके बाद से ही ट्विटर पर लोग बुधवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर जमकर ट्वीट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''SC का आदेश ऐसा है, जैसे शादी की डेट को प्रीपॉन्ड कर दिया गया है और अब तक शॉपिंग पूरी नहीं हुई है''. वहीं एक अन्य ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''SC के आदेश के बाद होटल हयात, लैमन ट्री और मैरियट की स्थिति अब ऐसी हो गई है''.

यहां देखें ट्वीट्स

Tomorrow is #Floortest, it's like marriage date preponed and shopping is yet not complete #MaharashtraCrisis#MaharashtraPoliticalDrama#MahaPoliticalTwist#MaharashtraPolitics#MaharashtraGovtFormation#MaharashtraElections2019