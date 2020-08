झुग्गी के अंदर तेंदुए ने दिया 4 बच्चों को जन्म, लोगों को बच्चों के पास नहीं आने दे रही मां - देखें Video

गणेशराव जोले, वन विभाग अधिकारी ने एएनआई को बताया, 'मादा तेंदुए ने इगतपुरी में एक झोपड़ी के अंदर चार को जन्म दिया. वे सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं. हम तेंदुए के शावक को दूसरी जगह ले जाने का इंतजार कर रहे हैं. शावकों के कारण, हम अब तेंदुए को नहीं पकड़ सकते.'

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में झोपड़ी के अंदर अपने चार शावकों के साथ मां तेंदुए को दिखाया गया है.

देखें Video:

#WATCH Maharashtra: A leopard gave birth to four cubs inside a hut in Igatpuri area of Nashik yesterday. Forest Official says, "all the cubs are healthy and safe." (Video Source: Forest Department) pic.twitter.com/AMA5xXLNHJ

इस वीडियो को 19 अगस्त की सुबह शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.2 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 14 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट हो चुके हैं. कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने कहा कि शावक बहुत प्यारे हैं. जबकि अन्य ने मानव-पशु संघर्ष के बढ़ते उदाहरणों पर चिंता व्यक्त की.

Its good to see that all cubs are healthy and safe but at the same time its quite horrifying to see wild animals giving birth in human establishments... it will increase human animal conflicts...