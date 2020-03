बोर्ड परीक्षा में बच्चों को Cheating कराने के लिए चढ़ गए स्कूल की दीवार, खिड़की से ऐसे कराई नकल, देखें Video

महाराष्ट्र (Maharashtra) के महागांव (Mahagaon) के जिला परिषद स्कूल (Zila Parishad School) में ऐसा हुआ, जिसने सभी के होश उड़ा दिए. 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा चल रही थीं, बच्चों को नकल कराने के लिए लोग स्कूल की दीवार पर चढ़ गए और खिड़की से चिट फेंककर बच्चों को नकल कराई गई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग स्कूल की दीवार पर चढ़ रहे हैं और खिड़की से चिट फेंककर बच्चों की चीटिंग करा रहे हैं.

यवतमाल के महागांव में स्कूल के परीक्षा केंद्र नियंत्रक एएस चौधरी ने कहा कि उन्हें एक टूटी दीवार के कारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, "हमारे स्कूल के परिसर की चारदीवारी अधूरी है, इसलिए हमने पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है. हमने उनसे बार-बार फोन पर संपर्क किया है.''

देखें Video:

#WATCH Maharashtra: People seen climbing the boundary walls and providing chits to students, writing their class X Matriculation examination at Zila Parishad School, Mahagaon in Yavatmal district. (03.03.2020) pic.twitter.com/IqwC4tdhLQ