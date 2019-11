Maharashtra Politics पर आए मज़ेदार मीम्स, लोग बोले - सो रहा था मैं, सपने देख रहा था मैं...

खास बातें Maharashtra में फिर BJP की सरकार Devendra Fadnavis फिर बने Maharashtra के CM महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर मज़ेदार ट्विटर रिएक्शन

Maharashtra Government: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपत ले ली है. देवेंद्र फडणवीस साल 2014 से नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. लेकिन इस बार अचानक हुए बड़े उलटफेर के चलते बीजेपी (BJP) ने फिर से इस राज्य के सीएम की पदवी देवेंद्र फडणवीस को दे दी. वहीं, कल रात तक यह लगभग तय माना जा रहा था कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे (Shiv Sena, Uddhav Thackeray) साल 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे. आज छपे लगभग हर अखबार की पहली खबर ही उद्धव ठाकरे के सीएम शपथ को लेकर है, लेकिन ये राजनीति है यहां कुछ भी कभी भी हो सकता है. महाराष्ट्र में हुए इस फैसले के चलते बड़ी-बड़ी रातनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि आम लोग भी सोच में हैं और वो ट्विटर पर तरह-तरह के मज़ेदार मीम्स के जरिए अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर मज़ेदार ट्विटर रिएक्शन...

महाराष्ट्र की सरकार पर बनाया मैथ का उलझा ग्राफ, लिखा - ये है #MaharashtraPolitics

देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के फिर से सीएम बनने के बाद ट्विटर पर फिल्म 'अंदाज़ अपना-अपना' के ऐसे फनी वीडियो काफी शेयर हो रहे हैं.

Amit Shah describing how he formed government in Maharashtra.#MaharashtraPoliticspic.twitter.com/xx7VC7IM5m — Sagar (@sagarcasm) November 23, 2019

सत्ता में ऐसा उलट-फेर देखने के बाद वोटर्स का हाल...

After watching a new season of GOT in Maharashtra. pic.twitter.com/KYmkVcavRt — SAALIM SHAIKH (@SAALIMSHAIKH7) November 23, 2019

क्रिकेट पीच पर दिखाया बीजेपी, शिव सेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का मैच...

#MaharashtraPolitics this is the last nigth in politics pic.twitter.com/KgzlcUYY1r — MIM Mojeeb (@MojeebMim) November 23, 2019

#MaharashtraPolitics पर फिल्म Andaz Apna Apna (अंदाज़ अपना अपना) का एक और मज़ेदार मीम्स.

महाराष्ट्र सीएम की सीट के लिए क्रिकेट पीस पर बनाया गया ये मीम्स.

This Is what happened in Maharashtra #MaharashtraPoliticspic.twitter.com/gL2O6p6mI4 — Ayushi shah (@AyushiShah77) November 23, 2019

मीम्स के जरिए दिया जवाब कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) क्यों चुप थे.

People were asking why is Amit Shah so silent during all this. They didn't know.

#MaharashtraPoliticspic.twitter.com/GZqLNHAG5p — Shashwat Jha (@shashwatprakas8) November 23, 2019

फिल्म 'सिंघम' का एक सीन.

बॉलीवुड फिल्म 'अमर प्रेम' के गाने 'ये क्या हुआ कैसे हुआ, कब हुआ...' के जरिए बताया उद्धव ठाकरे का हाल.

आपको बता दें कि शनिवार की सुबह तक महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही जा रही थी. तीनों दल उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने पर सहमत भी हो गए थे और चर्चा थी कि आज औपचारिक तौर पर वे राज्यपाल से मिलकर दावा पेश करते, लेकिन इसी बीच राज्य में बड़ा उलटफेर हो गया.