महाराष्ट्र पुलिस ने कहा 'जॉनी' की तरह बनो और घर में रहो, जानिए कौन है ये Johnny

इस संदेश में महाराष्ट्र पुलिस ने बच्चों के नर्सरी क्लास की राइम 'जॉनी जॉनी यस पापा' के अंदाज में लिखा है. जॉनी जॉनी यस पापा, बाहर जाओगे नो पापा, आगे क्या करोगे हाथ धोगे. आगे महाराष्ट्र पुलिस लिखती है कि जॉनी झूठ नहीं बोलता इसलिए जॉनी की तरह बनो, और घर में रहो. #StayHomeStaySafe.

Johnny is not telling lies for once! Be like Johnny. #StayHomeStaySafepic.twitter.com/WQXO6ES2IH