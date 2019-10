Zomato डिलीवरी बॉय घर से चुरा ले गया कुत्ता, पूछा तो बोला- 'हां मैंने उठाया है, लेकिन...'

आमतौर पर फूड डिलीवरी एग्‍जीक्‍यूटिव घरों या दफ्तरों में खाना देने का काम करते हैं, लेकिन पुणे में एक कपल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी हैरान रह गए. जी हां, खबर के मुताबिक पुणे के कपल के पैरों तले उस वक्‍त जमीन खिसक गई जब उन्‍हें पता चला क‍ि एक फूड डिलीवरी बॉय उनके उनके बीगल डॉग को अपने साथ लेकर चला गया है.

ट्विटर यूजर वंदना शाह ने इस अजीबोगरीब घटना के बारे में ट्वीट करते हुए बताया कि सोमवार की दोपहर वो उस वक्‍त हैरान रह गईं जब उन्‍होंने देखा कि उनका पालतू कुत्ता 'डोट्टू' कार्वे रोड से लापता है. सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक डोट्टू को आखिरी बार वंदना के घर पर बने फैक्‍ट्री कॉम्‍प्‍लेक्‍स के परिसर में खेलते और घूमते हुए देखा गया था.

@ZomatoIN @zomatocare@Rashmibansal #doglovers help @PETA#missingdog kidnapped by Zomato delivery guy Tushar Mobile number 08669582131on 7thOct from Poona at Karve Road,Deccan. pic.twitter.com/qLHnzEpwyT