बाघ आया करीब तो मरने की एक्टिंग करने लगा शख्स, छाती पर रखे पैर और फिर... देखें पूरा Video

आपने बचपन में भालू और दो दोस्तों की कहानी सुनी होगी. भालू से बचने के लिए एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा दोस्त जमीन पर लेट जाता है. वो मरने की एक्टिंग करता है और भालू उसको छोड़कर चला जाता है. ठीक इसी तरह महाराष्ट के एक खेत में देखा गया. एक शख्स के पास बाघ आ गया. वो उसके सामने मरने की एक्टिंग की और खुद की जान बचाई.

बाघ शिकार के लिए भागते हुए आया और शख्स के करीब आकर बैठ गया. शख्स को पता था कि अगर वो हिलता तो बाघ आसानी से शिकार कर लेता. वो उल्टा लेटा रहा और जरा भी नहीं हिला. जैसे ही बाघ ने उसको छोड़कर दौड़ लगाई तो शख्स की उठकर भाग निकला. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया है.

देखें Video:

You want to see how does a narrow escape looks like in case of encounter with a #tiger. #Tiger was cornered by the crowd. But fortunately end was fine for both man and tiger. Sent by a senior. pic.twitter.com/1rLZyZJs3i