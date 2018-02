India vs South Africa: मैच हारे लेकिन हीरो बने धोनी, हाफ सेन्चुरी पर फैन्स बोले- हथियार चलाना नहीं भूले

खास बातें महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरे टी-20 में हाफ सेंचुरी जड़ी. धोनी ने हाफ सेन्चुरी जड़ी तो सहवाग बोले- हथियार चलाना नहीं भूले. धोनी ने 28 गेंद पर शानदार 52 रन बनाए.

Last 4 overs 55 . Hathyar chalana nahi bhoolein, Special hits from a special player , Mahendra Singh Dhoni. Great effort from Pandey as well. Best wishes to the bowlers to defend 188 — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 21, 2018

Waah ! Dhoni , kya maara. Great innings from Manish Pandey and MS Dhoni and 188 is a very competitive score #SAvIND — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 21, 2018

It seems that I missed some vintage Dhoni stuff...happiness is to see the Indian middle-order clicking. #SAvIND — Aakash Chopra (@cricketaakash) February 21, 2018

महेंद्र सिंह धोनी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 में हाफ सेंचुरी जड़ी. उनकी हाफ सेंचुरी की बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 188 तक पहुंचा. 36 वर्षीय धोनी ने जब चौके-छक्के जड़े तो फैन्स को सबसे ज्यादा खुशी हुई. धोनी की ये स्टाइल लोगों को काफी पसंद आई. लोगों ने अलग-अलग तरह से उनको बधाई दी. जिसमें विरेंदर सहवाग, मोहम्मद कैफ और आकाश चोपड़ा भी शामिल हैं. धोनी ने 28 गेंद पर शानदार 52 रन बनाए. आइए देखते हैं फैन्स ने उन्हें किस तरह से बधाई दी.पूर्व इंडियान क्रिकेटर विरेंदर सहवाग ने स्पेशल मैसेज कर धोनी को बधाई दी. उन्होंने लिखा- 'आखिरी 4 ओवर में 55 रन, हथियार चलाना नहीं भूले, स्पेशल प्लेयर की तरफ से स्पेशल हिट्स, मनीष पांडे ने भी शानदार बल्लेबाजी की.' वहीं मोहम्मद कैफ ने लिखा- ''वाह धोनी क्या मारा है...''धोनी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की फिर कप्तानी करने जा रहे हैं. इस इनिंग को देखकर चैन्नई फैन्स भी खुश हुए और ट्वीट के जरिए बधाई दी.

धोनी ने 28 गेंद पर 52 रन की शानदार पारी खेली, वहीं मनीष पांडे ने 48 गेंदों पर 79 रन बनाए. दोनों ने मिलकर 9.2 ओवर में 98 रनों की साझेदारी की और टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया.