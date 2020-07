बाइक को टक्कर मारने आ रही थी JCB तभी बीच में आया बोलेरो और... आनंद महिंद्रा ने शेयर किया VIDEO

इस वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. साथ ही उन्होंने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ऐसा लग रहा था कि बोलेरो एक जीवित चीज बन गई और उसका एकमात्र मिशन मोटर साइकिल चालक को बचाना था'. आपको बता दें कि बोलेरो एसयूवी, जो अपने मजबूती के लिए जानी जाती है. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबूत भी मिल जाएगा सच में बोलेरो कितनी मजबूत एसयूवी गाड़ी है. इस वीडियो में बाइक सवार व्यक्ति आराम से सड़क के किनारे खड़ा है लेकिन अचानक से जेसीबी... बाइक वाले को टक्कर मारने के लिए आती है. लेकिन कहते हैं न 'जाको राखे साइयां मार सके न कोई'. महिंद्रा बोलेरो तेज स्पीड में आती है और बाइक सवार लड़के को बचा लेती है.

#NDTVBeeps | A biker narrowly avoided being crushed between a JCB and SUV as they collided. His incredible escape was caught on CCTV pic.twitter.com/3527JNRPn8