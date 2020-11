शख्स ने अपनी Scorpio कार को बांधा पेड़ से, देखते ही आनंद महिंद्रा रह गए हैरान, दिया ऐसा Reaction

महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वो ट्विटर पर मजेदार वीडियो और मीम्स शेयर करते रहते हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही ट्वीट किया, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. तस्वीर महिंद्रा स्कॉर्पियो कार की है, जिसे शख्स ने उसको पेड़ से बांधा (Mahindra Scorpio SUV Chained To Tree) है. एक चेन की मदद से उसने अपनी कार को पेड़ से बांधा है. आपने देखा होगा कि लोग बाइक या साइकल को चेन से बांधकर रखते हैं, क्योंकि उससे चोरी का डर कम होता है. जैसे ही आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने इंटरनेट पर तस्वीर शेयर की, तो वो वायरल (Viral Photo) हो गई.

तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे स्कॉर्पियो कार खड़ी है और कार के मालिक ने उसको चेन के जरिए पेड़ से बांधा है. आनंद महिंद्रा ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'माना यह एक हाई टेक लॉकिंग सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यह मालिक के लगाव को दिखाता है. मेरे लिए, यह तस्वीर सटीक रूप से दर्शादी है कि लॉकडाउन में मैं कैसा महसूस करता हूं. इस वीकेंड मैं उस चेन को तोड़ने की कोशिश करूंगा. (अपने मास्क के साथ)'

Not exactly a high tech locking solution but at least it shows the owner's possessiveness! To me, this pic perfectly describes how I feel under lockdown. This weekend I'm going to try breaking that chain..(with my mask on!) pic.twitter.com/CbW4FUml1a — anand mahindra (@anandmahindra) November 6, 2020

इस तस्वीर को उन्होंने 6 नवंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 9 हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों को यह पोस्ट काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

This could have happened during the floods when vehicles were drifting away with the force of the water !! — Mohankrishna (@mohankrishnak11) November 6, 2020

Sir, it is for tree's protection instead. — nishant jain (@nj300984) November 6, 2020

कैद में है टाईगर ... — S K Ujjainiya (@UjjainiyaS) November 6, 2020

looks like some kind of a Prank.....done by some child... — Rajat kumar (@techyrajat) November 6, 2020