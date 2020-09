शख्स ने Maid को दिए 1500 और 300 रुपये, पूरे 1800 रुपये लेने के लिए झगड़ पड़ी बाई... देखें Video

वीडियो क्लिप में लड़का समझाता है कि उसने 500 के तीन नोट, 200 का एक नोट और 100 का एक नोट दिया था. वे उसे यह समझने की कोशिश करते हैं कि कुल राशि 1,800 रुपये है, जिस राशि पर वह बहस कर रही है. लेकिन महिला वही समझ नहीं पा रही थी.

देखें Video:

वीडियो में, हाउस हेल्पर इस बात को मान गई कि उसे पैसे मिले. उसने माना कि उसे नोट मिले थे. हालांकि, वह यह दलील दे रही है कि उसे 1,800 रुपये की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है. पुरुषों ने उसे समझने के लिए कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किए जाने के तुरंत बाद, यह वायरल हो गया और ट्विटर पर #JusticeForKaku ट्रेंड करने लगा. जबकि कई लोगों ने महिला को मूल गणित न पाने के लिए मज़ाक उड़ाया, दूसरों ने कहा कि उसका मज़ाक उड़ाना सही नहीं है. कुछ उपयोगकर्ताओं ने कहा कि 1,800 रुपये का नोट लॉन्च करना सही समाधान है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

वहीं कई लोगों ने हाउस हेल्पर का मजाक उड़ाने वालों का विरोध किया.

Stop making fun of home maids if she doesn't know 1800 is 1500+300 or else make a video asking questions to your parents on maths, science & technology or world affairs at their work place. This is not how you explain and teach the society. #justiceforkaku

With all do respect to you Sir, may I humbly request you to please take down this tweet. Lady in this video seems to be illiterate & don't know or might have some different understanding with Rs. 1800/-. This is might be her foolishness but being insensitive will be ours.