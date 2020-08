सड़क पर कार के साथ चलते दिखाई दिए दो खूंखार शेर, हैरान कर देने वाला Video हुआ वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शेर गिर के जंगल में घूम रहे हैं. वो सड़क पर आए और कार के साथ-साथ चलने लगे. कार के अंदर बैठे शख्स ने शेर की रिकॉर्डिंग की. शेर पहले सड़क किनारे बैठे और फिर कार के साथ चलने लगे. कुछ दूर चलने के बाद वो फिर सड़क किनारे बैठ गए. कार को देख शेर बिल्कुल गुस्से में नहीं आए और न ही उन्होंने हमला करने का सोचा.

परमिल नाथवानी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'गिर के जंगलों में दो पूर्ण विकसित शेरों को एक साथ चलते देखने का मजा ही अलग है. बारिश के कारण जमीन हरी-भरी हो गई है. जो शेरों के टहलने के लिए सही स्थान है. पीछे का संगीत भी सुनिए.'

देखें Video:

What a majestic sight to watch two full-grown #lions walk together in #Gir forests. The rains have rendered a green background making it a perfect setting for a walk for the lions. The music is also spot on!#wildlife#nature#Lions@WWFINDIA@HoffPccf@AnimalPlanetIn@moefccpic.twitter.com/5KBeSPKmPz