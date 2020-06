Malala Yousafzai हुईं ग्रेजुएट, कॉलेज में ऐसे मनाया जश्न, बताई अपनी फ्यूचर Planning

22 वर्षीया मलाला (Malala Yousafzai) ने दो तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, 'ऑक्सफोर्ड में अपनी फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की है, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है.' एक तस्वीर में वो अपने परिवार के साथ जश्न मनाती दिख रही हैं. उन्होंने परिवार के साथ केक काटा. केक में लिखा हुआ है, 'हैप्पी ग्रेजुएशन मलाला.' दूसरी तस्वीर में उनके चेहरे पर बहुत सारा केक लगा है और वो मुस्कुरा रही हैं.

मलाला ने तत्काल भविष्य के लिए अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया- बहुत सारा नेटफ्लिक्स, पढ़ना और सोना. उन्होंने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि आगे क्या है. अभी के लिए, यह नेटफ्लिक्स, पढ़ना और सोना होगा.'

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don't know what's ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. pic.twitter.com/AUxN55cUAf — Malala (@Malala) June 19, 2020

मलाला के इस पोस्ट पर अब तक 1.2 लाख लाइक्स और 15 हजार बार रि-ट्वीट किया जा चुका है. 2 हजार से ज्यादा लोगों ने उनको ग्रेएजुएट होने की बधाई दी है.

Mubarak! To you and your parents @ZiauddinY (Enjoy Netflix, reading and sleep. Maybe get some eating in there too) — Kamila Shamsie (@kamilashamsie) June 19, 2020

Congratulations @Malala from all of your friends and admirers @harvardcpl and @Kennedy_School Rest well as your prepare for your next amazing chapter. — Wendy R. Sherman (@wendyrsherman) June 19, 2020

मलाला ने महिलाओं की शिक्षा के लिए खड़े होने के लिए दुनिया भर में ख्याति अर्जित की. 2012 में, पाकिस्तान में तालिबान द्वारा लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति देने के अभियान में उन्हें सिर में गोली मार दी गई थी.

2014 में, मलाला शिक्षा की वकालत करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बनीं. वह उत्पीड़न के मामले में महिलाओं की लचीलापन का एक वैश्विक प्रतीक बन गईं.