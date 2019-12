कार में अचानक हुआ धमाका और टूट गईं आस-पास की बिल्डिंग की खिड़कियां, जानिए क्या थी वजह

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसे जेब में रखना भी हानिकारक हो सकता है, अगर आप सावधान न हों तो. ब्रिटेन के एक शख्स को सबक मिला, वो भी अपनी कार को जलाकर. शुक्र था कि वो कार से भाग निकला और घटना की पूरी कहानी सुनाई. मैनचेस्टर ईवनिंग न्यूज ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने शनिवार दोपहर को कार के विंडस्क्रीन को चकनाचूर होते हुए और इमारतों को हिलते हुए देखा.

रानू मंडल के मेकअप से लेकर हेमा मालिनी के चुनावी स्टंट तक, देखें 2019 की Top 10 Viral Photos

Fountian Street in Halifax was closed due to an explosion involving a car on Saturday afternoon, 14th Dec.

Excessive use of an air freshener was the cause. When the driver lit a cigarette the outcome was dramatic. pic.twitter.com/wfk00bf0GG