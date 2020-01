लड़के ने ट्विटर पर पुणे पुलिस से मांगा लड़की का फोन नंबर, मिला ऐसा करारा जवाब, लिखा- 'अपना दो...'

देश भर में कई पुलिस विभागों ने लोगों से संपर्क में रहने के लिए सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया है. ट्विटर पर पुलिस के अकाउंट्स पर फनी और क्रिएटिव वॉर्निंग लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं. इस बार पुणे पुलिस ने ऐसे लड़के की खबर ली जो लड़की का मोबाइल नंबर मांग रहा था. पुणे पुलिस ने गजब का रिप्लाई दिया और लोगों का दिल जीत लिया.

रविवार को रविवार को, एक महिला ने एक ट्वीट में पुणे पुलिस को टैग किया और उनसे धनोरी पुलिस स्टेशन का कॉन्टेक्ट नंबर पूछा. पुणे पुलिस ने जवाब देते हुए पुलिस स्टेशन का नंबर शेयर किया. नीचे एक लड़के ने पुणे पुलिस से लड़की का मोबाइल नंबर मांगा. जिसका पुणे पुलिस ने गजब का जवाब दिया.

ट्विटर अकाउंट '@abirchiklu' के नाम के व्यक्ति ने नीचे कमेंट किया, ''क्या मुझे लड़का का नंबर मिल सकता है, प्लीज?'' कई लोगों ने इस कमेंट की आलोचना की. पुणे पुलिस ने ऐसा रिप्लाई दिया, जिसने सभी का दिल जीत लिया.

पुणे पुलिस ने लिखा, ''सर हम फिलहाल आपके मोबाइल नंबर में दिलचस्पी रखते हैं. हम जानना चाहते हैं कि आप लड़का का मोबाइल नंबर क्यों चाहते हैं. डायरेक्ट मैसेज करें. हम प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं.''

Sir, we are more interested in your number currently, to understand your interest in the lady's number. You may DM. We respect privacy. https://t.co/LgaD1ZI2IT