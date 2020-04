पुणे की पुलिस से लड़के ने ट्विटर पर पूछा- 'मैं बाहर निकला तो..' मिला ऐसा जवाब, ट्वीट हुआ Viral

पुणे पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर (Twitter) हैंडल से लिखा कि हम आपको अंदर कर दे तो? अगर हम बिना किसी बात के किसी को अंदर कर दें तो क्या सही होगा? तो फिर बिना किसी बात के बाहर जाना कैसे सही है? पुणे पुलिस के इस ट्वीट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं . बता दें कि पुणे पुलिस के इस ट्वीट को अबतक 1हजार लाइक्स और 144 रिट्वीट्स मिल चुके हैं.

गौरतलब है कि सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 9152 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 796 नए मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की मौत हुई है.

पुणे पुलिस के इस ट्वीट पर लोग तरह-तरह का रिएक्शन दे रहे हैं. अबतक इस इस ट्वीट को 980 लाइक्स मिल चुके हैं.



