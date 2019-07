खास बातें एक ट्विटर यूजर ने एक्‍टर माधवन पर तंज कसा माधवन ने यूजर को मुंहतोड़ जवाब दिया यूजर ने माधवन को डिलीवरी ब्‍वॉय की हालत के लिए जिम्‍मेदार ठ‍हराया था

सोशल मीडिया के जमाने में अपने फेवरेट स्‍टार तक अपनी बात पहुंचाना पहले से बहुत ज्‍यादा आसान हो गया है और अगर आपकी किस्‍मत अच्‍छी रही तो फिर आपको जवाब भी मिल सकता है. हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने एक्‍टर आर माधवन (Madhavan) का नाम लेते हुए ताना कसा और अपनी चिंता जताई. फिर क्‍या था उसे माधवन ने मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया.

खबर के मुताबि‍क टि्विटर यूजर क्षितिज सिन्‍हा ने माधवन को ट्वीट करते हुए लिखा कि किस तरह 'रहना है तेरे दिल में' के उनके कैरेक्‍टर ने लोगों को इंज‍ीनियरिंग लेने के लिए बढ़ावा दिया लेकिन कुछ ही लोग अच्‍छी जॉब पाने में सफल हो पाए. दरअसल, हुआ यूं कि क्षितिज ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था और जो शख्‍स फूड डिलीवरी लेकर आया उसने इंजीनियरिंग की थी. इस पर क्षितिज ने ट्वीट करते हुए कहा, "आज जिस शख्‍स ने खाना डिलीवर किया वह एक इंजीनियर है. मुझे उम्‍मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह आपकी कंपनी में आगे बढ़े. सुदर्शन को मेरी शुभकामनाएं. @ActorMadhavan आपके चलते आधे इंजीनियरिंग में चले गए, उम्‍मीद है कि आपको यह पता होगा और यह कोई मजाक नहीं है #RHTDM."

@Zomato@ZomatoIN@zomatocare the person who delivered the food today, is an engineer,I hope and Pray he grows in your company, my best wishes to Sudharsan🏻@ActorMadhavan aapke chalte aadhe engg mein chale gaye, hope u know this and this isn't a joke👀#RHTDMpic.twitter.com/CqtvkJn2zn — Shitiz Sinha (@shiitiiz) July 7, 2019

माधवन ने इस ट्वीट का तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह उनकी गलती नहीं है:

Not my fault bro.. Gaya to main bhi tha.. 3 idiots mein and real life mein bhi... Sikendar bano.. Jeet ke niklo.. https://t.co/ziKXTCPWZY — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 7, 2019

माधवन के ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने ट्वीट करते हुए बताया कि किस तरह वह कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं. वहीं कुछ लोगों ने डिलीवरी ब्‍वॉय के प्रति सहानुभूति जताई:

What a commitment! Whether it's a real life or reel life. — Tushar Makwana (@tusharmakwana5) July 7, 2019

Madhavan do t compare yourself to them I read your biography — lifeslikethat (@Lifeslikethat5) July 7, 2019

Hi Shitiz! Every profession is a respectable profession and education is an important part of our society. Our delivery executives are our inspiration always! #DeliveryHeroes :) pic.twitter.com/rBVV8f8ASs — Zomato Care (@zomatocare) July 7, 2019

I agree my best wishes to all your Delivery heroes. Not all the heroes wear cape — Shitiz Sinha (@shiitiiz) July 7, 2019

Bilkul - Apna time Aayega. — Shitiz Sinha (@shiitiiz) July 7, 2019

बहरहाल, बॉलीवुड फिल्‍में लोगों की जिंदग‍ियों पर अच्‍छा-खासा असर डालती हैं, लेकिन उनका मुख्‍य मकसद मनोरंजन है. Zomato ने अपने डिलीवरी ब्‍वॉय का साथ देकर अच्‍छा किया क्‍योकि हर पेशा सम्‍माननीय होता है. उस इंजीनियर को भी सलाम जो अपने चुने हुए प्रोफेशन को पूरी तन्‍मयता के साथ निभा रहा है.