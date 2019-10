कॉकरोच को मारने के लिए घर के गार्डन में किया धमाका लेकिन अब पछता रहा है ये शख्स, देखें VIDEO

आप कॉकरोच मारने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसने कॉकरोच को मारने के लिए अपने घर का पूरा गार्डन उड़ा दिया. हालांकि इसके बावजूद वह सारे कॉकरोच को खत्म नहीं कर सका. घटना ब्राजील में बीते शुक्रवार को घटी. कॉकरोच को खत्म करने की नाकाम कोशिश करने वाले इस शख्स का नाम सीजर शमित्ज है और उसकी उम्र 48 साल है. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक शमित्ज ने कहा, 'मेरी पत्नी ने शिकायत करते हुए कहा कि कई कीड़े हमारे गार्डन को खराब कर रहे हैं. वह इन कीड़ों की वजह से डरी हुई थी और उसने मुझसे कहा कि मैं इन्हें गार्डन के नीचे से हमेशा के लिए खत्म करूं.'

कीड़ों के झुंड को खत्म करने के लिए शमित्ज ने गार्डन के छेद में गैसोलीन डाला और फिर उसमें आग लगाने की कोशिश करने लगा. लेकिन शमित्ज का दांव उल्टा पड़ गया और उसका गार्डन अंदर से फट गया. चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी बिखरी थी. कीड़ों को मारने की कोशिश शमित्ज को काफी महंगी पड़ी. इस घटना से शमित्ज के पालतू कुत्ते भी घबरा गए और भाग खड़े हुए.

