शख्स ने सिर पर उठा ली 140 किलो की बाइक, उठाकर रख दी बस के ऊपर, लोग बोले- 'बाहुबली' - देखें Video

उसने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'भारत बिल्कुल अविश्वसनीय है. इतने छोटे फ्रेम में इतनी ताकत.' पोस्ट होते ही यह वायरल हो गया. अब तक इसे 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

देखें Video:

India is absolutely incredible...so much strength in such a small frame! pic.twitter.com/zm4R5cjT4w — Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) January 22, 2021

जिसने भी यह वीडियो देखा, उन्होंने व्यक्ति की ताकत की तारीफ की. कुछ नेटिज़न्स ने वास्तव में इसका आनंद लिया और उसे 'बाहुबली' के रूप में सम्मानित किया.

Madam he has 20y experience in lifting goods daily so now he is real Bahubali — Sanjay (@Sanjay63995720) January 22, 2021

एक उपयोगकर्ता ने यहां तक ​​याद किया कि उसने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी साइकिल को इस तरह चलाया था. कुछ ने उन्हें अपने संतुलन अभिनय के लिए 'शक्तिमान' भी कहा. हिंदी में एक यूजर ने कहा, 'खाली पेट अक्सर कारनामें करवाती है.'