शख्स घर के बाहर तीन घंटे तक करता रहा ये घिनौनी हरकत, CCTV में कैद हुआ VIDEO

कैलीफोर्निया में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक शख्स घर के बाहर डोर बेल को तीन घंटे तक चाटता रहा. कैलीफोर्निया की पुलिस अब उस शख्स की तलाश में है. Sky News की खबर के मुताबिक, रॉबर्ट डेनियल अरोयो जो एक चोर है. उसे न्यू ईयर की रात को घर की घंटी को चाटता देखा गया. कैलीफोर्निया के सेलीनास में ये घटना हुई. घर की मालिक सिलविया डुनगन ने KION को बताया कि वो घटना के वक्त घर पर मौजूद नहीं थीं, लेकिन उस वक्त उनके बच्चे घर में मौजूद थे.

जब उनके पास नोटीफिकेशन या तो उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक किया. जिसको देखकर वो हैरान रह गईं. उन्होंने देखा कि कोई शख्स उनकी डोरबेल को चाट रहा है. ऐसा उसने कुछ मिनट के लिए नहीं बल्कि 3 घंटे तक किया. उनको भी समझ नहीं आया कि वो डोर बेल क्यों चाट रहा है. पुलिस की मानें तो उनको लगता है कि वो रिलैक्स करने के लिए ऐसा कर रहा था.

उसने कुछ नुकसान नहीं किया, बस डोर बेल चाटकर निकल गया. इस शख्स की पहचान पुलिस ने की है. जैसे ही सिलविया ने पुलिस को ये फुटेज दिखाया तो पुलिस ने इस शख्स के बारे में पता लगा लिया.

#doorbelllicker We had just installed our Ring doorbell just less than a month ago. It paid off. Our home is the doorbell that was featured on #LivePD, 1/05/19 episode. So funny. It was great. Should I remove my sign (over perp's right shoulder)? I'm embarrassed for his family. pic.twitter.com/JKnYFd6i3F