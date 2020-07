जंगल में शादी की सालगिरह मना रहा था शख्स, जैसे ही काटा केक तो पीछे से आया बंदर और फिर... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स जंगल मे पत्थर के ऊपर केक रखता है और चाकू से काटता है. तभी ऊपर पेड़ से बंदर उतरता है और केक पर झपट्टा मार देता है. तब तक कोई उसे रोकता, उससे पहले ही वो केक लेकर रफ्फूचक्कर हो जाता है. वो केक लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है. केक काटने वाला शख्स उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है.

सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'वन में शादी की सालगिरह मनाना एक अलग अनुभव है. सरप्राइज की पूरी गारंटी है.'

देखें Video:

Celebrating wedding anniversary in Forest is an experience altogether....



Surprises guaranteed pic.twitter.com/gFR7glcmp6 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 9, 2020

सुशांत नंदा ने इस वीडियो को 9 जुलाई की दोपहर में पोस्ट किया है. कुछ ही मिनट में इसके हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 200 से ज्यादा लाइक्स और 50 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को बंदर की हरकत खूब पसंद आई. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Monkey: I don't care If you invite me or not.

Once I enter , everything should be under my control. — I'm Groot (@alladinmf753) July 9, 2020

He is the official host of this anniversary party.

After all Jungle belongs to animals. — Dr.Deepa Sharma (@deepadoc) July 9, 2020