बिना बताए कहीं चली गई पत्नी, गुस्साए पति ने बिजली के खंभे पर चढ़कर किया बवाल, पहुंच गई पुलिस

यह घटना छत्तीसगढ़ के बलरामुर की है. जहां एक पति अपनी पत्नी से नाराज होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया, जिसे देखकर लोग काफी घबरा गए. शख्स को नीचे तारने के लिए लोगों ने पहले तो उसे खूब समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी जब वह नहीं माना तो लोगों ने पुलिस को इस बात सूचना दे दी. कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच और उस शख्स के समझाकर नीचे उतारा.

Chhattisgarh: A man climbed on an electricity pole in Balrampur yesterday; he was rescued by a police team.



"He was upset as his wife had gone somewhere without informing him. He appeared to be intoxicated," said police pic.twitter.com/tUDVZQMeuP