शख्स ने चाय में डिप कर के खाई इडली, सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- ''क्या कर रहा है भाई''

दक्षिण भारत के व्यंजन इडली-सांभर, वड़ा और डोसा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्‍कि विदेशों में भी बड़े चाव से खाए जाते हैं. सुबह के नाश्ते में खासतौर पर इनका सेवन किया जाता है. वहीं, चाय की बात करें तो यह देशभर के लोगों को पसंद है और कइयों की दिन की शुरुआत इसी के साथ होती है. लेकिन किसी ने हाल ही में चाय में डिप करके इडली खाते हुए एक वीडियो को शेयर किया और इस वजह से सोशल मीडिया पर लोग इसे देख कर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

इस वीडियो को रेडिट पर शेयर किया गया है. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, ''मैं भारत में नया हूं. मुझे उम्मीद है कि इसे इसी तरह से खाते हैं''. इस वीडियो को बाद में रेडिट इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और इसके बाद वीडियो पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया.

Crime of the century https://t.co/v1wWHy6QqT pic.twitter.com/9ty0L1BmRI

देखें लोगों के ट्वीट्स

It's not bread .... It's idly pic.twitter.com/f5LiK8moG5

वहीं कुछ अन्यों ने कहा, ''मुझे इडली और चाय का कॉम्बिनेशन पसंद है''.

Did this during my schooling same combination!!