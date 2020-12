कैंची-कंघा उठाकर खुद ही अपने बाल काटने लगा शख्स, IAS ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Viral Video

कैंची-कंघा उठाकर खुद ही अपने बाल काटने लगा शख्स, IAS बोला- 'अद्भुत' - देखें Video

आईएएस ऑफिसर अवनीष शरण (Awanish Sharan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और मजेदार वीडियो शेयर कर अपने फॉलोअर्स को इंटरटेन करते रहते हैं. इस बार उन्होंने एक शख्स के खुद के बाल काटने (Man Does Hair Cut On His Own) का वीडियो शेयर किया है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो काफी तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. लोग शेविंग करने से कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं चोट न लग जाए. लेकिन इस शख्स ने बिना किसी की मदद से खुद की कटिंग कर डाली, वो भी शानदार अंदाज में.