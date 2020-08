शख्स ने इतने जबरदस्त तरीके से लगाई घर में झाड़ू, देख लोगों की छूटी हंसी, बार-बार देखा जा रहा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स घर में झाड़ू लगा रहा होता है. जैसे ही वो डस्टपैन में सारा कचरा समेटता है तो कुछ कचरा छूट जाता है. डस्टपैन में पूरा कचरा डालने के लिए वो पीछे चलता जाता है और घर से बाहर निकल जाता है. वीडियो देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

देखें Video:

यह वीडियो मूल रूप से Instagram पर LMNOP नामक एक कंटेंट निर्माता द्वारा बनाया गया था. ट्विटर पर इस वीडियो को 13 अगस्त को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 68 हजार से ज्यादा लाइक्स और 32 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. 500 से ज्यादा कमेंट यह वीडियो एकत्रित कर चुका है. लोगों को यह वीडियो काफी मजेदार लग रहा है. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिेए हैं...

