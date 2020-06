शख्स ने आलू की जगह Maggi डालकर खाए गोलगप्पे, देखकर लोगों का मचल गया मन, बोले - '2020 से भी घटिया...'

बनी के इस वीडियो को देखकर ट्विटर पर लोग गुस्सा से आग बबूला हो गए. और वीडियो पर कमेंट करने लगे. एक यूजर ने लिखा '2020 से भी ज्यादा घटिया है' ये रेसिपी. वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह क्राइम है, मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट करवाउंगा.

देखें Viral Video:

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है. आपको बता दें कि यह पहला ऐसा मौका नहीं है, जब किसी रेसिपी के साथ ऐसा हुआ है. इससे पहले भी एक लड़की, तरबूज के ऊपर टोमेटो कैचप रखकर खाते हुए वीडियो शेयर किया था. जिसके बाद इस लड़की की काफी आलोचना हुई थी.

I don't even know who you are but I don't like you. — Vaishnavi Gaur (@AustenJane023) June 3, 2020

Looks like a scene from a horror movie. — That wicked thing you do. (@ZeHarpreet) June 3, 2020

This...feels wrong? And yet I'm also amazed that this hasn't happened before. — prakruti (@pvnaden) June 3, 2020