शख्स ने ट्रैक्टर की मदद से निकाला भैंस का दूध, आनंद महिंद्रा हुए मुरीद, बोले- 'क्या चालाकी दिखाई है...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने ट्रैक्टर में एक पाइप लगा रखा है और वो पाइप एक बंद डिब्बे से फिट है. दूसरे पाइप मशीन से शख्स वैक्यूम के जरिए भैंस से दूध निकाल रहा है. इस वीडियो को देखकर आनंद महिंद्रा भी मुरीद हो गए और वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ग्रामीण इलाकों में कैसे हमारे टैक्टरों का इस्तेमाल बहुत से कामों में किया जाता है, इसके वीडियो क्लिप लोग मुझे भेजते रहते हैं. लेकिन यह मेरे लिए नया है. क्या आप में से कोई गैर-इंजीनियर बता सकता है कि उन्होंने यहां क्या चालाकी दिखाई है?'

देखें Video:

People keep sending me clips of how our tractors are used as ‘multi-tasking' beasts of burden in rural areas. This one was a new one for me. Can the non-engineers amongst you figure out what essentially they have rigged out here? pic.twitter.com/OcKRYWXDyK — anand mahindra (@anandmahindra) August 5, 2020

आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को 5 अगस्त को शेयर किया था, जिसके अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 11 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा कमेंट और रि-ट्वीट हो चुके हैं.

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'ट्रैक्टर के एयर सेक्शन से पाइप जोड़ा गया है. जो भैंस का दूध निकालने वाली मशीन से जुड़ा है. एयर सेक्शन की मदद से वैक्यूम क्रिएट करके दूध निकाला जा रहा है.' लोगों ने वीडियो पर ऐसे रिक्शन्स दिए हैं...

Looks like a makeshift vacuum pump, they've rigged engine's air suction/filter assembly to create a vacuum that is being used to pull a vacuum for milking/ operating the milking machine. That is certainly a good use of the available technology. — Ashish Tyagi (@tyagiashish1) August 5, 2020

Some call it Jugaad, but honestly we Indians are really the smartest..pic.twitter.com/iMOl2h14Az — Avishek (@ReachAvishek) August 5, 2020

