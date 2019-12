वायरल हो रहे इस TikTok VIDEO ने लोगों को किया कंफ्यूज, आप भी देखकर चकरा जाएंगे

इंटरनेट पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसनें लोगों को कनफ्यूज कर दिया है. दरअसल, इस वीडियो में एक शख्स बर्फीली जगह पर झूला झूलते हुए दिख रहा है लेकिन लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह शख्स कैमरे की तरफ देख रहा है या फिर उसके पीछे नजर आ रही बिल्डिंग की तरफ. अपनी कनफ्यूजन को दूर करने के लिए कई लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: इस Photo में बच्ची के पैर देख पहले परेशान हुए लोग और फिर पता चला कि...

मेट्रो न्यूज के मुताबिक, यह वीडियो 21 दिसंबर को टिकटॉक पर शेयर किया गया था. इसके बाद किसी ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया, जहां अब तक इसे 18 मिलियन बार देखा जा चुका है. ट्विटर पर एक शख्स ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ''मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वो किस तरफ देख रहा है''.

Im losing my mind can someone tell me which way he's facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) December 21, 2019

वहीं एक अन्य ने लिखा, मुझे लग रहा है कि वह बिल्डिंग की तरफ देख रहा है. आपको क्या लगता है?

y'all i'm really getting into a fight with my mom over this. i see him facing the building what do you see??? pic.twitter.com/iY2theolBS — 234 days (@SUNFLOWERSWlFT) December 21, 2019

इस वीडियो ने लोगों को दो गुटों में बांट दिया है, जिसके बाद से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि झूला झूल रहा शख्स बिल्डिंग की तरफ देख रहा है और वहीं कुछ अन्य कह रहे हैं कि वह कैमरे की तरफ देख रहा है. यहां देखें ट्वीट्स

I've never been more confused in my life pic.twitter.com/xRP8msZxWb — Ana (@esnycuddles) December 22, 2019

He's definitely not facing the building because his body can't just go through the bar like that pic.twitter.com/2dau0UKLh2 — Ana (@esnycuddles) December 21, 2019

I can't draw lol but they are literally facing the camera otherwise it wouldn't make sense...the construction of the swing makes only sense that way??? pic.twitter.com/qJGVUrJbQO — Lotte // HAPPY BIRTHDAY LOUIS (@l_tpwk) December 21, 2019

His shoes are pointing towards the building tho and you can see the hood in the back — Michelle Grossman (@MichelleG459) December 22, 2019

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब किसी ऑप्टिकल इल्यूजन ने लोगों को परेशान किया हो. इससे पहले भी एक टिकटॉक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की अपनी उंगलियों से एक ट्रिक दिखा रही थी और इस वीडियो ने लोगों को काफी कनफ्यूज कर दिया था.