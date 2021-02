कुत्ते से डरकर गली से निकल रहा था शख्स, पीछे से मालिक ने किया ऐसा मजाक, उछल गया हवा में - देखें Video

एक शख्स गली से गुजर रहा था, तभी दूसरा व्यक्ति कुत्ते के साथ वहां से निकल रहा था. कुत्ते को सामने देख शख्स घबरा जाता है और दीवार से चिपकर उससे दूर भागने की कोशिश करता है. तभी कुत्ते का मालिक पीछे से उसके पैर को पकड़ लेता है. शख्स को लगता है कि कुत्ते ने उसको पीछे से पकड़ लिया है. वो हवा में उछल जाता है.

आईपीएस ऑफिसर दीपाशु काबरा ने इस मजेदार वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'क्या आप भी कुत्ते से डरते हैं? वीडियो को आखिर तक देखें...'

देखें Video:

Are you afraid of dogs?

Watch till the end.





VC- Social Media. pic.twitter.com/NrpRLoAcyG