शख्स ने बिल्ली को पहली बार खिलाई आइसक्रीम, खाते ही बनाया ऐसा चेहरा... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि आदमी एक चम्मच के सहारे बिल्ली को आइसक्रीम खिलाने की कोशिश कर रहा है. बिल्ली ने पहली बार जैसे ही आइसक्रीम को मुंह में लिया तो उसने गजब का रिएक्शन दिया. यूजर ने कैप्शन में लिखा, "मुझे लगता है कि हम सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए. देखिए क्या हुआ जब बिल्ली ने पहली बार आइसक्रीम खाई.''

देखें Video:

I think we should all watch this cat try ice cream for the first time. pic.twitter.com/Y5t5nuMiDI — no cuts no buts no coconuts (@damn_elle) June 8, 2020

इस वीडियो को 8 जून को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 9 हजार से ज्यादा लाइक्स और 3 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों को ये वीडियो मजेदार लगा तो कई लोगों ने इस वीडियो को निर्दयी बताया.

एक यूजर ने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि ये शख्स क्या करना चाह रहा है. लेकिन ये बिलकुल फनी या क्यूट नहीं है.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो. सभी बिल्लियों को आइसक्रीम बिलकुल पसंद नहीं होती और वो ऐसा ही चेहरा बनाती हैं.' ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

NOT funny or cute. This is dangerous and cruel. — Christine O'Toole (@Holdot) June 8, 2020

so funny.....all my cats hate ice cream...they make the same face.... — Laurie (@retsebez) June 8, 2020