प्यासी बिल्ली ने शख्स को हाथ मारकर पानी पिलाने का किया इशारा.... Video देख छलक जाएंगे आंसू

आपको बता दें कि सुशांता नंदा आए दिन अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते रहते हैं. यह पहली बार नहीं है जब किसी प्यासे जानवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे पहले भी एक प्यासे बंदर का वीडियो काफी तेजी वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स बंदर को पानी पाीलाता हुआ नजर आ रहा है. आपको बता दें कि यह वीडियो बेहद इमोशनल करने वाला है.

Few drops of water is all that it takes to be humane????



The way cat asked for it melted me....