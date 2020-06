शख्स के हाथ में पानी की बोतल देख प्यासे बंदर ने रोका रास्ता, पकड़कर ऐसे गट-गट पी गया पानी... देखें Viral Video

इस 14 सेकेंड के वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि, एक शख्स अपने हाथ में पानी का बोतल लिये हुए है और बंदर को पानी पिला रहा है. इस पूरे वीडियो में प्यासा बंदर जिस तरीके से आदमी के हाथ से बोतल पकड़कर गट- गट पानी पीता नजर आ रहा है, वह लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है. बंदर को इतने पास से पानी पिलाना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है. क्योंकि बंदर के मामले अक्सर एक बात कही जाती है कि वह खाने- पीने की चीजों को हाथों से झपट्टा मारकर भाग जाते हैं. लेकिन इस वीडियो में शख्स ने बिना इधर-उधर की बात सोचें बंदर को आराम से पानी पिलाता हुआ नजर आ रहा है.

देखें Video:



Being kind is better than being correct???? pic.twitter.com/oqXxRzAMgF

इस वीडियो पर अब तक 7 हजार से अधिक व्यूज और 700 से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस पर 80 से ज्यादा रिट्वीट आ चुके हैं. इस वीडियो को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है और वह इस पर अच्छे- अच्छे कमेंट भी करते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा... प्यासे को पानी पिलाना बेहद शानदार काम है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, एक अच्छे आदमी की पहचान.. दूसरों की मदद करना.

