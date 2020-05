चलती गाड़ी में मस्ती-मस्ती में मारी भैंस को लात, ऐसे पड़ी 'ऊपर वाले की लाठी' - देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पीछे बाइक पर बैठा है, भैंस के पास से गुजरते वक्त वो जोर से उसे लात मारता है. लेकिन वो बेलेंस खो देता है और सड़क किनारे गिर जाता है. गाड़ी चला रहा शख्स भी गिर जाता है और बाइक दूर फिंका जाती है. 5 सेकंड का वीडियो खब वायरल हो रहा है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कर्मा को कोई मैन्यू नहीं होता. ये आपको वही देता है, जिससे आप हकदार है और इसे तत्काल मिला.'

Karma has no menu.

It serves you what you deserve



And when it is instant..... pic.twitter.com/4HCGAn5iYy — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 25, 2020

सुशांत नंदा ने इस वीडियो को 25 मई को शेयर किया था, जिसके अब तक 47 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

