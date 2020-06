बच्चों को 'Kidnap' कर शख्स ने कुत्ते के साथ खेला खेल, पिता ने दिमाग लगाकर ऐसे छुड़ाया... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स कुत्ते की तरफ एक बालटी रखता है और अपनी तरफ भी एक बालटी रखता है. वो उसके बच्चों को अपनी तरफ रख लेता है. फिर एक बॉल और दो कटोरे लेता है और उसके सामने घुमाने लगता है. जैसे ही वो रुकता है तो कुत्ता पैर से इशारा करके बताता है कि बॉल इस कटोरे में है. जैसे ही वो खोलता है तो बॉल उसी कटोरे में रहती है. वो एक बच्चो को उसकी तरफ डाल देता है. बार-बार जीतने के बाद वो शख्स से अपने बच्चों को छुड़ा लेता है.

सारे बच्चे अपनी तरफ करने के बाद जब शख्स उसकी बाल्टी को छूता है तो कुत्ता उसको रोक देता है. कुत्ते का ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

देखें Video:

इस वीडियो को ट्विटर पर वेलकम टू नेचर नाम के पेज ने 29 जून को शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'कुत्ते की जीत हुई...' इस वीडियो के अब तक 2.36 लाख व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 14 हजार से ज्यादा लाइक्स और 4 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने कुत्ते की जमकर तारीफ की. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

The end is the best part.



Dog: " No. No, I won them fair and square." — I Am Veech (@Hoosierfan515) June 28, 2020

I'd like to order 1 bowl of pugs please. — If You Can Wear a Shirt You Can #WearTheDamnMask (@sleep4_aweek) June 28, 2020

The dog in the end. LOL — Chris V. (@chrisvt) June 28, 2020

I love this dog! — Coco (@CocoAnnNatali) June 28, 2020