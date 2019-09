शख्स ने Live Reporting कर रही महिला रिपोर्टर को किया Kiss, पकड़ा गया तो मांगने लगा माफी, देखें VIDEO

अमेरिका (America) के शहर लुईसविले (Louisville) में ऐसी घटना हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. लाइव रिपोर्टिंग कर रही Wave3 न्यूज चैनल की महिला रिपोर्टर को एक शख्स ने किस कर दिया. इस हरकत के बाद महिला रिपोर्टर घबरा गई. एंकर ने उसको संभाला और किसी भी तरह बुलेटिन को सफल तरीके से ऑन एयर किया गया. इसके बाद महिला रिपोर्टर ने किस करने वाले शख्‍स की पहचान की और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया. महिला पत्रकार ने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो भी शेयर किया.

रिपोर्टर का नाम सारा रिवेस्ट है. उन्होंने ट्विटर पर घटना की निंदा करते हुए लिखा- '3 सेकंड का फेम मिल गया आपको. क्या होता अगर आप मुझे टच ही नहीं करते. धन्यवाद.' वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स हंसते हुए कैमरे के सामने आता है और सारा को किस कर देता है. सारा पलटकर कहती हैं, 'यह ठीक नहीं है...'

Hey mister, here's your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y

रिपोर्टर को टच और किस करने वाले शख्‍स का नाम एरिक गुडमैन है. जब उसका चेहरा दुनिया के सामने आया तो उसने रिपोर्टर को माफीनामा भेजा. लेकिन उससे पहले सारा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करा चुकी थीं. उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, ''जिस शख्स ने मुझे छुआ और किस किया, उसका नाम एरिक गुडमैन है. उस पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है. आज (26 सितंबर) उसने माफीनामा लिखा. मैं उसे चैनल में पढूंगी.''

Eric Goodman has been identified as the guy who pretended to spank me and kiss me during the live shot Friday. He's charged with harassment with physical contact. He has written me an apology letter, I'll read that on @wave3news later today. pic.twitter.com/chgG9tikVp