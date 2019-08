कार में बैठे थे राहुल गांधी, अचानक आया शख्स और कर गया KISS, वायरल हुआ VIDEO

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) केरल के वायनाड से सांसद हैं. वो वायनाड दौरे पर हैं. राहुल गांधी ने इस माह दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहत शिविरों का दौरा किया. इस क्षेत्र में वर्षा एवं भूस्खलन के कारण बड़े स्तर पर तबाही हुई है. इस दौरान लोगों से मिलने के लिए उनकी गाड़ी रुकी. लोग उनसे हाथ मिलाने लगे. तभी एक युवक आया और उनको किस करके चले गया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

ANI ने इस वीडियो को शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. देखा जा सकता है कि उनकी कार लोगों को देखकर रुकी और राहुल गांधी से मिलने के लिए लोग पहुंच गए. राहुल गांधी कार में ही बैठे थे. तभी एक युवक आया और उनसे हाथ मिलकर गाल पर किस कर गया. बता दें, राहुल गांधी चार दिनों के दौरे पर वायनाड आए हैं. गांधी ने चुनगाम और वलाड के शिविरों में लोगों को राहत सामग्री वितरित की और उनकी परेशानियों को सुना.

