लंदन के रहने वाले टिम कैमरून सोमवार को साइकिल चलाकर अपने दफ्तर से घर की ओर जा रहे थे तभी उनका पर्स खो गया. उनके पर्स में ऐसा कोई कार्ड या डॉक्‍यमेंट नहीं रखा था जिससे उसके मालिक कैमरून के बारे में पता लगा सके. ऐसे में कैमरून ने सोचा क‍ि उन्‍होंने हमेशा के लिए अपना पर्स खो दिया है. लेकिन जिस शख्‍स को वो पर्स मिला उसने उसके मालिक यानी कि कैमरून तक पहुंचने का बेहद ही नायाब तरीका ढूंढ निकाला.

टाइम के मुताबिक 30 साल के कैमरून ने अपने बैंक अकाउंट को चेक किया ताकि यह पता लग सके कि पर्स चोरी होने के बाद कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है. हैरानी की बात यह है कि गड़बड़ी तो हुई थी लेकिन वैसे नहीं जैसी कैमरून ने सोची थी. जी हां, कैमरून के अकाउंट पर किसी ने पैसे डाल दिए थे.

कैमरून ने नोटिस किया कि उनके अकाउंट में चार बार ट्रांजेक्‍शन हुआ है और हर बार एक पेनी यानी कि 0.01 पाउंड क्रेडिट किए गए थे. चारों ट्रांजेक्‍शन में एक-एक मैसेज भी था. जब उन्‍होंने उस मैसेज को जोड़ा तो वो कुछ इस तरह था, "हाय, मुझे आपका पर्स सड़क पर मिला." इस मैसेज के साथ फोन नंबर लिखा था और उस पर बात करने या मैसेज करने की दरख्‍वास्‍त की गई थी.

