शख्स ने जुगाड़ से बनवा डाला पेट्रोल से चलने वाला रिक्शा, किक मार ऐसे भगाया, हर्ष गोयंका बोले- 'किफायती खोज' - देखें Video

शख्स चालक से पूछता है कि उन्होंने यह गाड़ी कहां से बनवाई, जिस पर उसने कहा कि बनारस में एक मिस्त्री है, जिसने कई लोगों के लिए यह गाड़ी बनाई है. फिर वो बताता है कि यह रिक्शा गेयर से चलता है. इस गाड़ी में पेट्रोल के लिए पीछे एक जगह भी है. साथ ही किक है, जिससे से स्टार्ट होता है. चार गेयर से चलने वाला यह रिक्शा काफी तेज चलता है. जिसकी कीमत उन्होंने 20 हजार रुपये बताई.

हर्ष गोयंका ने 2 मिनट का वीडिय शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'किफायती खोज...'

देखें Video:

इस वीडियो को उन्होंने 8 फरवरी को शेयर किया था, जिसके अब तक 10 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 400 से ज्यादा लाइक्स और कई रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Fantastic but india should concentrate on no fuel vehicles as pollution and global warming is a serious concern — saroj mehta (@mehta_saroj) February 8, 2021

Zabardast . Thank you for including the benaras fun from chauka ghaat . That's why I always say you are cutest and the funniest . — Tarana Hussain (@hussain_tarana) February 8, 2021

We Indians are known for " jugad" successfully , we learnt during Engg College days — Apn Singh (@ApnSingh9324) February 8, 2021