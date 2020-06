शख्स ने जबरदस्त अंदाज में बनाई पाव-भाजी, Video देखकर आपके मुंह में भी आ जाएगा पानी...

सड़क किनारे एक पाव-भाजी के ठेले पर शख्स ने तवे पर गजब तरीके से भाजी तैयार की. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स भाजी के ऊपर बहुत सारा बटर डाल रहा है और प्लेट पर सर्व कर रहा है. ट्विटर पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के मूंह में पानी आ गया. कोरोनावायरस के बीच इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. Godman Chikna नाम के ट्विटर यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसको देखकर अपलोड करने वालों पर गुस्सा निकाल रहे हैं.

देखें Video:

P̶a̶v̶ ̶B̶h̶a̶j̶i̶ ̶w̶i̶t̶h̶ ̶e̶x̶t̶r̶a̶ ̶B̶u̶t̶t̶e̶r̶

Extra Butter with Pav Bhaji pic.twitter.com/GNgU1JWDpL — Godman Chikna (@Madan_Chikna) June 28, 2020

44 सेकंड का यह वीडियो, काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो के अब तक करीब 80 हजार व्यूज हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कोरोनावायरस के बीच ऐसे वीडियो पोस्ट कर रहे हो. यह एक पाप है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है. देखते ही मुंह में पानी आ गया. काश स्ट्रीट फूड पर जाकर खा पाती.'

