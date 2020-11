ब्रेकअप के बाद इस शख्स ने खुद से कर ली शादी, EX GF से कही ये आखिरी बात

Ao meu último amor: Nós sonhamos com este momento, era para ser o grande dia de nossas vidas. Até brincamos como se fosse o nosso “lugar secreto” (aquele lugar na praia, debaixo dos coqueiros), mas no meio do caminho você preferiu ficar e me deixar ir sozinho. Cá estou, honrando minha palavra. E mesmo assim eu ainda o respeito porque quero que você seja livre para ir aonde quiser e para ficar onde quiser. Como eu te amei! Amei muito e continuo te amando porque você é um cara incrível! E levo comigo todas as lembranças, tanto as boas quanto as pouquíssimas más, dos momentos em que estivemos juntos. Você foi um grande professor na minha vida. Com você aprendi o valor de uma pessoa. Você me mostrou o quanto sou especial e o quanto tenho de potencial para realizar meus sonhos, inclusive este: assumir o meu compromisso em me amar primeiro. Onde quer que você esteja, eu oro para que a felicidade esteja sempre contigo e a mão de Deus te carregue na mais profunda paz e segurança, que só Ele pode conceder. ????

A post shared by Dr Diogo Rabelo CRMSP 161208 (@drdiogorabelo) on Oct 28, 2020 at 12:15pm PDT