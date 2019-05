शख्स ने घोड़ी पर चढ़कर किया नागिन डांस, दूल्हे के मुंह में दबाया नोट और... देखें VIDEO

दुनिया भर में बैले, टैंगो और साल्सा जैसे डांस फॉर्म हैं. भारत में क्लासिकल डांस काफी प्रचलित है. कथ्थक, भरतनाट्यम और कुच्चिपुड़ी जैसे डांस भी काफी चर्चा में रहते हैं. लेकिन जब शादी की बात आती है तो लोग बॉलीवुड फ्रीस्टाइल डांस और क्रैजी नागिन डांस करना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर बारात के कई नागिन डांस वायरल हुए हैं. लेकिन कुछ दिन से एक नागिन डांस का वीडियो वायरल हो रहा है जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. एक शख्स ने घोड़ी पर चढ़कर नागिन डांस किया.

देखें VIDEO:

Now a naagin dance performance that defies the laws of physics pic.twitter.com/ISIyll7WUb

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स घोड़ी पर चढ़ गया और नागिन डांस करने लगा. लोगों ने उस शख्स के दोनों पैर पकड़े थे और वो घोड़ी पर डांस कर रहा था. वहीं दूल्हा पीछे बैठा थी. शख्स के डांस को देख दूल्हा भी घबरा गया. लोगों ने दूल्हे के मुंह में नोट दबा दिया. जिसके बाद शख्स ने उसे निकाला और फिर डांस करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

I feel sorry for the horse, he is probably hurting it