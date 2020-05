जंगल में प्यासा था कोबरा, शख्स लाया बोतल तो यूं गट-गटकर पी गया पानी, IAS ने शेयर किया पुराना Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि वन अधिकारी बड़े आराम से प्यासे कोबरा को बोतल से पानी पिला रहा है. कोबरा भी बड़ी शांति से पानी पीता दिखाई देता है. इस वीडियो को उन्होंने 21 मई को शेयर किया है. साथ ही बताया कि ये पुरानी वीडियो है. उन्होंने लिखा, 'पुराना वीडियो: प्यासे कोबरा को पानी पिलाता वन अधिकारी. इससे पहले ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा.' इस वीडियो को फेसबुक पर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया था, जिसको अवनीश ने ट्विटर पर शेयर किया.

देखें Video:

Old video: Forest officer offering water to a thirsty cobra. Haven't seen anything like this before. VC: FB @ParveenKaswan pic.twitter.com/wlpzsxRJ9y

ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 66 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 6 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर एक यूजर ने बताया कि कारवार फॉरेस्ट रेंज के उप रेंज वन अधिकारी सीएन नायक ने कोबरा को पानी पिलाया था. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

One of the men seen in the video giving water to the snake is CN Naykka, the Deputy Range Forest Officer of Karwar forest range.