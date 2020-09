पानी में तैर रहे सांप को शख्स ने पकड़ा, तो पीछे से आ गया अजगर और फिर... देखें Shocking Video

20 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि काले रंग की एक स्लोप है, जहां एक शख्स खड़ा हुआ है. उसके बगल में एक सांप है जो पानी में जाने की कोशिश करता है. जैसे ही वो पानी में जाता है तो शख्स उसको पानी से निकालकर स्लोप पर रख देता है. तभी ऊपर से एक बड़ा से अजगर फिसलते हुए आता है. शख्स उसको देखकर घबरा जाता है और पानी में कूद जाता है. वो दोनों से बचने की खूब कोशिश करता है.

देखें Video:

WTF is going on here pic.twitter.com/bWy1ro8833 — The Unexplained (@Unexplained) September 24, 2020

'The Unexplained' नाम के यूजर ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है. जिसके अब तक 3.5 लाख व्यूज हो चुके हैं. इस वीडियो को रेडिट पर शेयर किया गया है. साथ में कैप्शन में लिखा है, 'सांप से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए.'

ट्विटर पर यूजर्स को यह वीडियो काफी शॉकिंग लगा. उन्होंने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

OMG!! I was not expecting that. I hate snakes. — Julie (@Mississippiluv2) September 24, 2020

he thought this snake was scary, the heart stop of seeing the second one must've been supernatural pic.twitter.com/VPFfw0ZcwN — chris (@C_Riv22) September 24, 2020