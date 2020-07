शॉट मारने के बाद बॉल ढूंढने आया गोल्फर, जमीन पर पड़ा दिखा शख्स तो उड़े होश... देखें Viral Video

इस वीडियो को पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रेक्स चैपमैन अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. साथ ही इस वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, अभी तक कि सबसे अच्छी चीज मैंने देखी. इस वीडियो को देखकर शायद ही आप अपनी हंसी रोक पाएंगे. 45 सेकेंड के इस वीडियो की शुरुआत में एक घर का बगीचा दिखाया गया है. जो गोल्फ कोर्स के पास है. उसके बाद आप देखेंगे एक शख्स पेट के बल बगीचा में लेटा हुआ है और उसके पास में गोल्फ बॉल पड़ा हुआ है.

Possibly the best thing I've ever seen. Can't. Stop. Laughing... pic.twitter.com/4q52xC0FG2 — Rex Chapman???????? (@RexChapman) July 29, 2020

इस वीडियो को जिसने बनाया है वह कहते हैं कि मेरे पिता बगीचे में गिरे हुए गोल्फ बॉल के पास आकर लेट जाते हैं. 45 सेकेंड तक मेरे पिता बॉल के पास ही लेटे रहते हैं ताकि देखने वाले को लगे उन्हें सिर में जोर की चोट लगी है और चोट की वजह से वह बहोश हो गए हैं. जब 45 सेकेंड बाद गोल्फर बॉल ढूढ़ते हुए हमारे बगीचे के पास आता है तब मेरे पिता अपना सिर रगड़ना शुरू कर देते हैं. वह उठकर गोल्फर को बॉल देते हैं फिर उसे देखते हुए वहां से चलने लगते हैं.

आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहा शख्स यह दिखाने की कोशिश करता है कि गोल्फर की गलती की वजह से बॉल उसके सिर पर आकर लगी. जैसे ही गोल्फर बगीचा के पास पहुंचता है शख्स अपनी सिर रगड़ना शुरु कर देता है. और उठकर गोल्फर को बॉल देता है फिर अपना सिर रगड़ते हुए घर के अंदर चला जाता है.

इस वीडियो पर लोग तरह- तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. साथ ही कमेंट कर रहे हैं कि यह शख्स कितना शरारती है. इस वीडियो को अब तक 40 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही साथ इस वीडियो पर 54 हजार से अधिक रिट्वीट और कमेंट आ चुके है, सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो पर 2 लाख से भी अधिक लाइक्स आ चुके हैं.





